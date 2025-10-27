  1. Anasayfa
Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi, ilkokul öğrencisi M.S.’yi asılı halde bulduklarına dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından S.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen M.S.’nin, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

