Henüz 17 yaşındaydı... Arı sokması can aldı

Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde 17 yaşındaki M.G. kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu.

Eve gelince rahatsızlanan G., ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen G. taburcu edilip evine gönderildi.

Evinde yeniden fenalaşan M.G. ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

G., hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN KALBİ DURDU

Samsun’daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran G., Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.G. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA