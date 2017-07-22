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  4. 22 Temmuz 2017 11:52

''Hero'' tişörtüyle yakalanan öğrenciden şaşırtan savunma

Ankara'da üzerinde "hero" yazan tişört ile yakalanan öğrencinin gözaltındaki ifadesi şoke etti.

''Hero'' tişörtüyle yakalanan öğrenciden şaşırtan savunma
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan bir öğrenci, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle sınava girdi. Yazıyı fark eden sınav gözetmeninin durumu bildirmesi üzerine gözaltına alınan şahsın, 'Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim' dediği öne sürüldü.

Başkent’te ikinci “Hero” vakası dün akşam saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan Doğan isimli öğrenci, üzerinde “kahraman” anlamına gelen İngilizce “Hero” yazılı tişörtle Ticaret Hukuku dersi sınavına girdi. Tişörtteki yazıyı fark eden sınav denetmeni durumu okulun güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin de durumu polise bildirmesi üzerine, fakülteye ekip sevk edildi. Şahsın, okulda kendisine yöneltilen "Tişörtü neden giydin?" sorusuna, "Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim" dediği öne sürüldü.
 
“Hero” yazısını kitapla kapatmaya çalıştı
 
Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülmek üzere güvenlik görevlilerinin kullandığı kapıdan çıkartılarak ekip aracına bindirildi. Fakültenin diğer öğrencileri tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, şahsın tişörtteki Hero yazısını kitapla kapatmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan, şahsın olaydan bir gün önce de aynı tişört ile fakülteye girmeye çalıştığı, yetkililer tarafından uyarılarak fakülteye alınmadığı öğrenildi.
 
İlk olarak "Cumhurbaşkanına suikast" davasında giyilmişti
 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklarından eski Astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde Hero yazan tişörtle duruşma salonuna girmişti. Yaşanan tartışmalar üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti. Emniyet yetkilileri ise bu tür tişörtlerin FETÖ reklamını ve propagandasını yapamaya yönelik olduğunu ve bu tişörtlerin satışının yasaklandığını belirtti.

İHA

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