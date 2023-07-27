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Hırsız-polis kovalamacası kazayla son buldu

Hırsız-polis kovalamacası kazayla son buldu
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Adana'da düz kontak yaparak çaldığı otomobil ile polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan M.A., direğe çarpınca yakalandı.

Saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak, kaçışını sürdürdü. Polis ekibinin durumu telsizle bildirmesi üzerine şüphelinin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Polisin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Gürselpaşa Mahallesi yakınlarında sinyalizasyon direğine çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda isminin M.A. olduğu saptanırken, otomobilin ise düz kontak yapılarak çalındığı belirlendi. Otomobili kendisinin çalmadığını savunan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

Etiketler adana düz kontak polis hırsız
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