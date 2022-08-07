  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Huzur operasyonunda 49 gözaltı

Huzur operasyonunda 49 gözaltı

Huzur operasyonunda 49 gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptığı huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs gözaltına alındı. 11 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Havran ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 118 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, Bu tüfeğe ait 8 kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Karesi, Kepsut ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Etiketler Balıkesir huzur operasyonu gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında kavga! Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek birbirine girdi
Canlı yayındaki skandal cin çıkarma seansının kahramanından yeni açıklamalar
Sağlık Bakanlığı açıkladı; vaka ve ölüm sayıları uçtu!
Gülben Ergen ahlaksız teklifi de verdiği yanıtı da sosyal medyadan paylaştı
Maaş zammını gelir vergisi yuttu! Saç baş yolduran zam hesabı
Türkiye'nin bir zamanlar gizli cennetiydi... Arap turistler hücum etti! Adım atacak yer yok
Yaza mola! Yağışlar geri dönüyor: Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı geliyor...
İstanbul'da taksiciyle tartışan motosikletli öyle bir şey yaptı ki...
Gizemli tarihiyle şaşırtıyor! İşte Türkiye'nin turizm cennetindeki terk edilmiş hayalet köy
TV100'de reklam arasındaki saldırı anı görüntüleri yayınlandı