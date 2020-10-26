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  4. 26 Ekim 2020 21:35

İETT otobüsündeki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme! O sapık yakalandı

İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı.

İETT otobüsündeki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme! O sapık yakalandı
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde 30’lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken P.Ç. adlı kadının şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.R.Ö(44)’yi Beşiktaş Meydan’ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli M.R.Ö.’nün poliste; 5’i cinsel taciz, 1’i hayasızca hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

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