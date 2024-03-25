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İftar saati silahlar konuştu; ortalık savaş alanına döndü

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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma esnasında bir kıraathanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

21 Mart günü saat 22.30 sıralarında Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma esnasında bir kıraathanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından E.I’yi (19) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.A’yı (36) ise Dicle Memorial Hastanesine sevk etti.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma esnasında bir kıraathanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortalık savaş alanına döndü

Grubun çatışması sonucu cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu. Kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde okey masasında oyun oynayan müşteriler silah sesleri üzerine bir anda kendilerini yere atarak canlarını korumaya çalıştı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

İHA

Etiketler iftar diyarbakır kıraathane saldırı silahlı saldırı
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