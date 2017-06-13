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  4. 13 Haziran 2017 23:45

İHA'lar tespit etti, Kobra'lar bombaladı, JÖH'ler bitirdi

Tunceli'de insansız hava araçlarının tespit ettiği kalabalık bir PKK'lı gruba Kobra'lar hava harekatı düzenledi. Hava harekatından sonra bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi.

İHA'lar tespit etti, Kobra'lar bombaladı, JÖH'ler bitirdi
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Tunceli İl merkezi ile Pülümür ilçesi arasında yer alan Pülümür vadisi içinde silahlı insansız hava araçları tarafından tespit edilen kalabalık bir PKK'lı gruba yönelik düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Merkez ile Pülümür ilçesi arasında kalan Pülümür vadisi içinde bir grup PKK’lının eylem hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine bölgeye silahlı 2 insansız hava aracı sevk edildi. Silahlı İHA’ların bölgeyi bombalamasından sonra sevk edilen 2 Kobra helikopteri de PKK'lı grubun bulunduğu alanı yoğun bombardıman altına tuttu. Ardından bölgeye helikopterle Jandarma Özel Harekat birlikleri indirildi.

YARALI 3 PKK’LI TESPİT EDİLDİ

Yapılan arazi arama taramasında 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Güvenlik birimleri, yaralanıp kaçan 3 örgüt mensubunun yerinin tespit edildiğini ve teslim olmaları için çağrılar yapıldığını söyledi. Bölgede süren operasyon kapsamında zaman zaman çatışmaların yaşandığı da belirtildi.

DHA

jöh , tunceli , kobra , iha , pkk