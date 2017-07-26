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  4. 26 Temmuz 2017 15:38

İhale öncesi firmaya kanlı baskın ! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da askeri ihaleye katılmaya hazırlanan firmaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Malatya'da 2’nci Ordu Komutanlığı'nın mutfak eşyası ihalesine katılmak için hazırlık yapan firmaya silahlı baskın düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi'nde faliyet gösteren mutfak eşyaları satan firmaya bugün saat 13.00 sıralarında gelen 2 kişi, tabancalarla rasgele ateş etti. Bu sırada içeride çalışan Mehmet Yiğit başına isabet eden kurşunla olay yerinde öldü. İçeride çalışan Mustafa.Y. ile Hakan S. ağır  yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.



Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

Baskının, bir süre sonra yapılacak olan 2’nci Ordu mutfak malzemesi ihalesiyle ilgili olabileceği iddia edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

DHA

askeri ihale , malatya , silahlı saldırı
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