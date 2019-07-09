İhraç edilen eniştesinin üniformasıyla dolandırdı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti’ne başvuran 260 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli bir binbaşı ile bir yarbayın subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi olmalarına yardımcı olacaklarını belirterek kendilerinden para alıp dolandırıldıkları şikayetinde bulundular.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, başlattıkları çalışmada sahte binbaşı ve yarbayın izine ulaştı. Teknik-fiziki takibin ardından yüzlerce kişiyi dolandıran sahte binbaşı Göktay T. ile sahte yarbay S.Ö. evlerinde gözaltına alındı.

NİŞANLISI TEŞHİS ETTİ

Göktay T.'nin TSK’dan FETÖ nedeniyle ihraç edilen eniştesinin kimlik kartı ve üniformasını kullanarak kendini binbaşı olarak tanıttığı ve aralarında nişanlısının da olduğu yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. Arkadaşı S.Ö.’nün de kendisini yarbay olarak tanıtıp, Tüzüner’e yardım ettiği ortaya çıktı.