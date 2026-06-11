İki ay sonra düğünü vardı! İcra müdür yardımcısı genç kadının sır ölümü

Adana'nın Çukurova ilçesinde icra müdür yardımcısı B.T. adlı genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu. B.T.'nin 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Adana'da Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki B.T., yalnız yaşadığı apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, genç memurun sabah saatlerinde mesaisine gitmemesi üzerine anlaşıldı. B.T.'ye telefonla ulaşmaya çalışan ancak yanıt alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelenerek durumu hızla emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, dairenin kapısının açılmaması üzerine Adana İtfaiyesi'nden destek istedi.

İtfaiye Kapıyı Kırdı, Acı Manzara ile Karşılaşıldı

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği dairede, B.T. banyoda hareketsiz yatarken bulundu. Polis ekipleriyle birlikte adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, genç icra müdür yardımcısının hayatını kaybettiği tespit edildi.

2 Ay Sonra Düğünü Vardı

B.T.'nin, yaklaşık 2 ay sonra dünyaevine girmek için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Genç kadının ani ölümü, mesai arkadaşlarını, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. B.T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Emniyet güçleri, olayın ardındaki sır perdesini aralamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

DHA