İki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğu sağ salim bulundu

İki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğu sağ salim bulundu
Güncelleme:

Bursa'da 2 gün önce ekmek almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha dönmeyen 13 yaşındaki N.G.'nin ailesi polisi aradı. İhbar üzerine kent merkezinde polis küçük kız için teyakkuza geçti. Sevindirici haber iki gün sonra Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden geldi. Polis ekiplerinin bulduğu kız çocuğu işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Aile, polis ekipleri ve kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

İHA

