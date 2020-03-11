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  4. 11 Mart 2020 10:00

İki işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

İki işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Sinan Altınsulu'nun kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kent merkezi çıkışında, aynı yöne giden Bayram Boztaş idaresindeki 51 KM 122 plakalı midibüs arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Altunsulu'nun kontrolünden çıkan minibüs, Akçakale çevre yolu viyadüğünün ayağına çarptı.

Kazada yaralanan işçileri taşıyan iki servis aracının şoförü ile 16 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

 

AA

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trafik kazası , şanlıurfa , işçi servisi
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