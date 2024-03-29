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İki kırmızı bültenli yabancı uyruklu daha İstanbul'da yakalandı

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İnterpol tarafından kırmızı bültenle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan yine uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da yakalandı.

İstanbul'da 'Mahzen-23' operasyonunda uluslararası seviyede 'kaçakçılık' suçundan aranan Talgat Baisaov ile 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Maxat Rakhishov yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan yine uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-23” operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan yine uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da yakalandı.

Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Mahzen-23" operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan yine uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul’da yakalandı.

 

 

 

Etiketler kırmızı bülten 2 suçlu İnterpol istanbul içişleri Ali Yerlikaya
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