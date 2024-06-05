İki kız kardeşin esrarengiz ölümü

Konya'da 30 yaşındaki genç kadın, evlerine yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki sitenin bahçesinde ölü bulundu. Kadının kız kardeşi G.B. (26) de evinde ölü bulundu. G.B.'nin hap içerek öldüğü belirlendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adının Ş.B. olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. B.'nin, ailesiyle oturduğu evin, yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta olduğu belirlendi. G.B.'nin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan B.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

Bu sırada, Ş.B.'nin kardeşi G.B.'nin de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. G. B.'nin, hap içerek yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis, iki kardeşin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.

DHA