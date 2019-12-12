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  4. 12 Aralık 2019 13:44

İki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

İki otomobil çarpıştı: 4 ölü
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Kaza, Patnos ilçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Nedim Akgün'ün (23) kullandığı 35 YA 288 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü, araçlarda bulunan İlyas Bekir (31) ve Ramazan Demir (45) ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan 4 kişinin cenazesi, çıkarıldıktan sonra Patnos Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

DHA

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trafik kazası , ağrı , patnos
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