İkinci el araç satışında akıl almaz dolandırıcılık

İkinci el otomobil satışında dolandırıcılar bu sefer gerçekten çıtayı arşa taşıdı. Aracını satmak isteyen vatandaş, 5 kuruş para alamadan aracından oldu.

İkinci el otomobilini satmak isteyen V.S., dolandırıcıların hedefi oldu. Rüzgar gülü imalatı yapan bir firmada üretim elemanı olarak çalışan evli V.S., otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. V.S.'i, adının 'İhsan' olduğunu söyleyen İsa K. arayıp, ilandan gördüğü aracı satın almak istediğini söyledi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşadığını belirten İsa K. ertesi gün İzmir'e geleceğini belirtip, V.S. ile sözleşti. Buluşmaya dayısı olduğunu söylediği Yaşar D. ile gelen İsa K., otomobili dayısının üzerine alacağını belirtti.

76 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

Otomobilden anladığını söyleyen ikili, araç ekspertiz raporuna gerek olmadığını belirtip kontrolleri kendileri yaptı. 76 bin lira satış fiyatına anlaşan otomobilin sahibi V.S. ile alıcı Yaşar D. ve İsa K., otomobilin satışı için Karabağlar'da notere gitti. İsa K. dışarıda beklerken Yaşar D. ile V.S. satış işlemleri için notere girdi. V.S.'e 76 bin liranın İBAN üzerinden EFT yapıldığı söylendi. Banka hesabını kontrol eden V.S., hesabına paranın aktarılmadığını görüp bu sırada dışarıda bekleyen İsa K.'ye durumu bildirdi.

DEKONTU MESAJ OLARAK GÖNDERDİ

İsa K., V.S.'e dekontu mesaj olarak gönderip, paranın miktarı yüksek olduğu için işlemlerin gecikebileceğini söyledi. İsa K.'nin söylediklerine inan V.S., noterdeki işlemleri tamamlayıp aracın satışını gerçekleştirdi.

OTOMOBİL ERTESİ GÜN 45 BİN LİRAYA SATILDI

Paranın hesabına geçmesini bekleyen V.S. ertesi gün İsa K.'yi aradı. V.S., paranın geleceğini söyleyip telefonu kapatan İsa K.'ye bir daha ulaşamadı. Bankaya giden V.S., böyle bir transfer işleminin gerçekleşmediğini öğrendi. Dolandırıldığını anlayan V.S., noterdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde V.S. ile İsa K. ve Yaşar D.'nin otomobilin yanında yaptığı görüşme yer aldı. Öte yandan V.S.'e ait otomobilin ikili tarafından ertesi gün 45 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"DEKONTU GÖRÜNCE İÇİM RAHATLADI"

Sahte dekont yöntemiyle dolandırıldığını ileri süren V.S., şunları söyledi:

"Transferini gerçekleştirdikleri paranın hesabıma geçmediğini söyleyince cep telefonuma sonradan sahte olduğunu anladığım dekontu gönderdi. Dekontu görünce içim rahatladı. Bunun üzerine noterde satışı gerçekleştirdim. Paranın hesabıma geçmesi için ertesi günü bekledim ancak para hesabıma gelmedi. Ertesi gün sabah İsa K.'yi aradım, paranın geleceğini söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra telefonu kapattı. Bunun üzerine dekontu ve işlemi bankaya sordum. Ancak böyle bir para transfer işleminin olmadığını ve dekontun sahte olduğunu öğrendim. Karakola başvurdum. Bu süreçte otomobili alanlar başkasına satmış. Benim sattığım günün akşamı satışa çıkarmışlar. Bir gün sonra da 76 bin liraya satmak istediğim otomobilimi galericiye 45 bin liraya satmışlar. Aracımın bana teslim edilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Avukat tuttum. Bu işin peşini bırakmayacağım"