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İliç’te 5 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç’te 5 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasındaki heyelanda toprak altında kalan son beş işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İliç’teki altın madeni sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kaymasında dokuz kişi kaybolmuştu. İki işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan’da, iki işçinin 4 Mayıs’ta, bir işçinin de 4 Haziran’da cenazelerine ulaşılmıştı.

Valilik, sosyal medya hesabında “İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son beş kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz” dedi.

 

Etiketler erzincan iliç altın madeni heyelan
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