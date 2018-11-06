İmam Hatip'te öğretmenden erkek öğrenciye mide bulandıran taciz

Tekirdağ’da imam hatip lisesi 10’ncu sınıf öğrencisi G.K.’nın (15) annesi H.C., oğlunun Facebook hesabını kontrol ettiğinde felsefe öğretmeni M.D.’den gelen ve uygunsuz olduğu ileri sürülen mesajlar dikkatini çekti. Bunun üzerine anne, önce polise ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi. Evli ve 2 çocuk babası felsefe öğretmeni M.D (48) hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Savcılık öğretmen hakkında hazırladığı iddianamede mesajların cinsel taciz içeren mesajlar olduğu belirtildi. M.D’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, çocuğa istismarla suçlanan öğretmen kendisini şu satırlarla savundu:

“Tatlışım, öptüm paşam, güzel oğlum kelimelerini kullanmışım. İnanın hanımefendi ben bütün öğrencilerimi çok severim. Ben kendi çocuklarıma da öyle hitap ederim. İstemeden de olsa size tuhaf şeyler yaşattığım için özür dilerim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ederseniz sevinirim. Okulum için çok endişeleniyorum. Sizlerden ricam eğer mümkünse şikayetinizden vazgeçmeniz. Ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Unutmayın onlar bizim evlatlarımız, onlara karşı en ufak bir şeytani kaygı güdemeyiz. Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız. Siz de haklısınız beni hiç tanımıyorsunuz ki.”

