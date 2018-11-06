Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
7'den 77'ye hepimizi ilgilendiriyor: En son ne zaman SMS attınız ?
7'den 77'ye hepimizi ilgilendiriyor: En son ne zaman SMS attınız ?
Tüm çalışanlara müjde ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor
Tüm çalışanlara müjde ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor
Dolar sert düştü ! İşte günün ilk rakamları
Dolar sert düştü ! İşte günün ilk rakamları
Kriz yok ama... Sağlıkta ''sıkışıklık'' büyüyor ! 10 aydır ödeme yok
Kriz yok ama... Sağlıkta ''sıkışıklık'' büyüyor ! 10 aydır ödeme yok
Pasaportlarda büyük hata ! Tüm pasaportlarda yanlış fotoğraf var
Pasaportlarda büyük hata ! Tüm pasaportlarda yanlış fotoğraf var
Meteoroloji'den uyarı geldi ! İşte 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji'den uyarı geldi ! İşte 5 günlük hava tahmini
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Kasım 2018 09:12

İmam Hatip'te öğretmenden erkek öğrenciye mide bulandıran taciz

Tekirdağ'daki bir imam hatip lisesinde felsefe öğretmeni olan M.D, öğrencisi 15 yşaındaki G.K'ye 'Tatlışım... Öptüm paşam... Yoksa azgınlaşırsın mmm' diye mesajlar attı. Olay, öğrencinin annesinin Facebook mesajlarını kontrol etmesi ile ortaya çıktı.

İmam Hatip'te öğretmenden erkek öğrenciye mide bulandıran taciz
A+ A-

Tekirdağ’da imam hatip lisesi 10’ncu sınıf öğrencisi G.K.’nın (15) annesi H.C., oğlunun Facebook hesabını kontrol ettiğinde felsefe öğretmeni M.D.’den gelen ve uygunsuz olduğu ileri sürülen mesajlar dikkatini çekti. Bunun üzerine anne, önce polise ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi. Evli ve 2 çocuk babası felsefe öğretmeni M.D (48) hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Savcılık öğretmen hakkında hazırladığı iddianamede mesajların cinsel taciz içeren mesajlar olduğu belirtildi. M.D’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, çocuğa istismarla suçlanan öğretmen kendisini şu satırlarla savundu:

“Tatlışım, öptüm paşam, güzel oğlum kelimelerini kullanmışım. İnanın hanımefendi ben bütün öğrencilerimi çok severim. Ben kendi çocuklarıma da öyle hitap ederim. İstemeden de olsa size tuhaf şeyler yaşattığım için özür dilerim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ederseniz sevinirim. Okulum için çok endişeleniyorum. Sizlerden ricam eğer mümkünse şikayetinizden vazgeçmeniz. Ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Unutmayın onlar bizim evlatlarımız, onlara karşı en ufak bir şeytani kaygı güdemeyiz. Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız. Siz de haklısınız beni hiç tanımıyorsunuz ki.”
 

Hürriyet

öğretmen , imam hatip okulu , mesaj , taciz , tatlışım , öptüm paşam , öğrenci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM