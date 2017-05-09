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  4. 09 Mayıs 2017 16:19

İnlerine girdik ! Bin 127 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede yapılan operasyonlarda bin 127 sığınağın imha edildiğini açıkladı.

İnlerine girdik ! Bin 127 sığınak imha edildi
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İçişleri Bakanlığı terörle mücadelenin bilançosunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre terör örgütüne ait 9 ayda bin 127 sığınak ve barınak imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Eylül 2016-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda; teröristler tarafından kullanılan toplam bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde 540 sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirilirken, bu dönem kullanılmaz hale getirilen bin 127 sığınak ve barınakla yüzde 208'lik artış sağlandı.

 
Ağrı'da 13, Antalya'da 2, Batman'da 45, Bingöl'de 171, Bitlis'te 104, Diyarbakır'da 174, Elazığ'da 4, Erzurum'da 12, Giresun'da 1, Hakkari'de 35, Hatay'da 11, Iğdır'da 5, İzmir'de 7, Kahramanmaraş'ta 4, Kars'ta 16, Mardin'de 65, Muş'ta 38, Osmaniye'de 1, Siirt'te 51, Şırnak'ta 144, Tunceli'de 196, Van'da 27 ve Tokat'ta 1 olmak üzere toplam bin 127 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

operasyon , mücadele , sığıbak , bakanlık