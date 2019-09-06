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  4. 06 Eylül 2019 07:59

İnşaattan düşen 2 işçi hayatını kaybetti !

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sıva yaptıkları inşaatta yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti. 3 metre yükseklikten düşen işçilerin bellerine bağladığı halatın koptuğu ortaya çıktı.

İnşaattan düşen 2 işçi hayatını kaybetti !
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Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (19) ve K.K. (27), 4 katlı binanın 2. katında sıva yaparken bellerine bağladıkları halat koptu. İşçiler, 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerden F.A. kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde, K.K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç işçilerin bugün işe başladıkları öğrenildi.

AA

inşaat , izmir , seferihisar , sıva
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