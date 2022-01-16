İnternetten pazarlık! İstanbul'da fuhuş operasyonu
İstanbul'da internet ve cep telefonuyla kadın pazarladıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı. Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ilçelerinde daha önceden tespit edilen 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
4 KİŞİLİK FUHUŞ ÇETESİ
Baskınlarda yabancı uyruklu kadınları erkeklere pazarladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.
CEP TELEFONUYLA...
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin internet ve cep telefonuyla kadın pazarladıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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