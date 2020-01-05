İntihar eden üniversiteli Sibel'in mesajları sosyal medyayı sarstı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’den haber alamayan ailesi 2 gün önce polise kayıp ilanında bulunmuştu. Polis, üniversiteli genci bulmak için çalışma başlatmıştı.

Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili’nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli’ye ait olduğunu tespit etti.

Denizde arama yapan polis ekipleri Ünli’nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İŞ ARIYORDU

Sibe Ünli'nin, yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabından kahreden mesajlar paylaştığı görüldü.

Sibel Ünli'nin "sabitlediği" tweet'i ise dikkat çekti. "kibele1903" adlı hesabı yönettiği belirtilen Sibel Ünli, “Gidecek yerim yok yaşanmaya değer bir hayatım da” diye yazdı.

Sibel Ünli'nin sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda da iş aradığı görüldü. Yeni yıldan beklentisini de yine sosyal medya hesabından "iş bulmak" diye paylaşan Ünli'nin intiharı, sıra arkadaşlarını da yasa boğdu.

Sosyal medya kullanıcıları ise Ünli için #SibelÜnli hastagi açarak ona sahip çıktı.

ÖLMEDEN ÖNCE O SORUYA NE YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan, Sibel Ünli'nin, soru sorma platformu “Curious Cat” de kendisine “Eline 20 bin lira geçse ilk ne yaparsın?” sorusuna “KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) borcumu öderim” cevabını verdiği ortaya çıktı.

Aynı platforma 12 gün önce neden hastaneye yattığını soran bir takipçisine ise “Majör Depresyon” şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Solcu bir öğrenci olduğu da söylenen Ünli'nin, Küba Devrimi'nin lideri Ernesto Che Guevara'nın kolyesini aldığı ve sosyal medya hesabından bunu paylaştığı da fark edildi.