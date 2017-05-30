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  4. 30 Mayıs 2017 16:36

İntihar saldırısı son anda engellendi !

Almanya'nın başkentinde intihar saldırısı yapmayı planlayan 17 yaşındaki genç son anda engellendi.

İntihar saldırısı son anda engellendi !
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Alman Bild gazetesi, başkent Berlin'de intihar saldırısı yapmayı planlayan 17 yaşındaki bir Suriyelinin Brandenburg eyaletinde gözaltına alındığını duyurdu.

Almanya'da 2015 yılında sığınma aldığı belirtilen kişinin 'aile bireyleriyle vedalaşmak için bir mesaj attığı belirtildi. Polisin bu ipucu üzerinden hareket ederek olası intihar bombacısını ele geçirdiği belirtiliyor. 

Söz konusu kişinin annesiyle vedalaşmak için bir Whatsapp mesajı gönderdiği ve başka bir mesajda da Berlin'de planladığı terör saldırısına ilişkin ifadeler kullandığı belirtiliyor. Polisin, Whatsapp mesajlarının kime ait olduğu üzerine bir inceleme başlattığı ve saldırı gerçekleşmeden önce 17 yaşındaki gence ulaşmayı başardığı belirtiliyor. 

Brandenburg İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter, Suriyeli gencin 2016 yılından beri Uckermark bölgesinde yaşadığını söyledi. 

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