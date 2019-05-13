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  4. 13 Mayıs 2019 19:00

İş adamı aracında intihara kalkıştı

Zonguldak'taki bir iş insanı, şoförü tarafından sürülen aracındayken arka koltuktaki silahı alarak intihara kalkıştı. İş adamı hastanede tedavi altına alındı.

İş adamı aracında intihara kalkıştı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş insanı Şerafettin K., şoförünün kullandığı otomobilinin arka koltuğunda başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Şerafettin K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Araç alım satım ve kiralama işi yapan Şerafettin K., iddiaya göre şoförünün kullandığı otomobilin arka koltuğunda tabancayla başına ateş etti. Şoför, Şerafettin K.'yi Ereğli Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan Şerafettin K., ardından özel hastaneye sevk edildi. Bir süredir borçları nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenilen Şerafettin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şerafettin K.'nin hastaneye getirildiği aracı incelemeye aldı. Araç ilk incelemenin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

hastane , iş adamı
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