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İş insanı 14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Bahçeşehir'de iş insanı Cüneyt Y., 14 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti.

Bahçeşehir'de dün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Y.'ın oğlu iş insanı Cüneyt Y., 14 yaşındaki kızı Zeynep Y.'ı boğarak öldürdü.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

6 sayfalık mektup bırakan Y. daha sonra tabancayla intihar etti. Eve gelen Cüneyt Y.'ın öğretmen eşi Serap Y. kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, bugün Büyükçekmece'de toprağa verildi. Y.'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Y.'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi. 

Etiketler iş insanı korkunç olay ölüm
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