İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. İşçi servisinin kamyona çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. C.Y. idaresindeki 33 S 4011 plakalı temizlik personellerini taşıyan servis aracı, ışıklarda M.T.'nin kullandığı 63 ABN ... plakalı kamyona arkadan çarptı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan 8 işçi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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