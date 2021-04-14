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İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in işitme engelli bir kişiyi darp ettiğine ilişkin görüntüler yayımlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nda skandal dayak görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde öne sürülen dayak iddiaları gündemde geniş yer bulmuştu.

 

Emniyet'in görüntülerin ardından hareket geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.

Ankara Gazetecisi

Etiketler dayak darp şiddet Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu dayak görüntüleri
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