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  4. 12 Ocak 2021 19:19

İskenderun’da narkotik operasyonu: 4 kişi yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel harekat ile birlikte 400 polisin katıldığı narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İskenderun’da narkotik operasyonu: 4 kişi yakalandı
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Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü kentin özellikle tepe mahallelerinde bulunan 5 ayrı mahalleye 400 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldıkları operasyonu polis drone kamerasıyla havadan takip etti. Koçbaşı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde uyuşturucu ile ilgili aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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