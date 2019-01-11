Yıl sonunda dolar ne kadar olur ?
Yıl sonunda dolar ne kadar olur ?
Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi
Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi
İstanbul'da hareketli dakikalar ! İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı
İstanbul'da hareketli dakikalar ! İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı
İstanbul'a kritik uyarı ! Akşama kadar sürecek
İstanbul'a kritik uyarı ! Akşama kadar sürecek
Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı
Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı
Kredi kartında taksit sayısı değişti ! Hangi üründe kaç taksit var ?
Kredi kartında taksit sayısı değişti ! Hangi üründe kaç taksit var ?
Sayısal Loto’da şaibe iddiası ! Kafaları karıştıran tarih: 5 Ocak
Sayısal Loto’da şaibe iddiası ! Kafaları karıştıran tarih: 5 Ocak
İzmir'i sel vurdu ! Karayolu sular altında
İzmir'i sel vurdu ! Karayolu sular altında
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Ocak 2019 15:12

İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Kağıthane'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle çevredekileri binalar boşaltıldı.

A+ A-

Kağıthane'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.



"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin, "içeride namaz kılıyordum. Büyük bir gürültü duydum. Koştum balkona baktım ki burası çökmüş. Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım. Bizim binada şu anda bir şey yok ama alt katlarda olabilir. Belediye bize yardım etsin. Bu kış ortasında nereye gidelim? Gidecek bir yerimiz yok. Sanırım yağmur nedeniyle çöktü. Bir aydan beri söylüyorum komşulara 'su gidiyor bu binanın altına, bu bina çökecek. Yardımcı olun' diyorum kimse ilgilenmiyor" dedi.

DHA

istinat duvarı , kağıthane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM