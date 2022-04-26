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  4. İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik ankesör soruşturması kapsamında, aralarında halen görevde olan askerlerin de olduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TerörSuçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesör soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan şüpheliler tespit edildi. 

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 4 kapatılan askeri okul öğrencisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ihraç edilen 1 astsubay , 3 kapatılan askeri okul öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ve görevde olan 3 astsubay, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 kapatılan askeri okul Öğrencisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 2 sivil şahıs olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli (25 İstanbul) 16 farklı ilde 53 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. 

 

Etiketler gözaltı tutuklama fetö pdy
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