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İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan 2 kişi hastaneye götürüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkazdan çıkarılan bir vatandaş, "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.

İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar varİstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var3. Sayfa

 

DHA

Etiketler istanbul 3 katlı bina çöktü
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