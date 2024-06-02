İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak çıkartılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Valilik: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir.'' denildi.

Vali Gül: 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

İstanbul Valisi Gül, ''Küçükçekmece'de çöken binadan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.'' açıklamasını yaptı.

Vali Gül, "08.40 sularında zemin artı 3 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Zeminde iş yeri var bir ütst katta da yine büro olarak kullanıldığını biliyoruz. Üstteki iki katta da yine aileler yaşıyor. İlk etapta AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UMKE ve belediye, itfiaiye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlarımız geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Herhangi bir şu an itibariyle bize ulaşan ölü tespiti yok. 7 kişinin 2'sinin durumu biraz daha ağır. 5 kişi normal" dedi.



Vali Gül binanın yapım yılına ilişkin ise, "1988 yapımı. Çökeme nedenine ilgili henüz tespit edilen bir sebep yok. İleriki saatlerde ileriki günlerde sizleri bilgilendireceğiz. Cumhuriyet Başsavcımız zaten olay yerinde. Adli ve idari süreç zaten devam edecek bundan sonraki süreçte. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbar ya da tespitimiz yok " diye konuştu.

Bakan Koca: 5 yaralı hastaneye nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.