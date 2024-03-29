  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı

İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı

Güncelleme:

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında kombi patlaması sonucu yangın çıktı. Binada mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 11.10 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki balkonda yangın çıktı. Alevlerin balkondaki kombiye sıçramasıyla patlama meydana geldi. Apartman sakinleri patlama sesinin ardından binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binada mahsur kalan 1 kişiyi kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Balkonunda yangın çıkan dairede ise, maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında kombi patlaması sonucu yangın çıktı.

Bina sakinlerinden D.Ş., "Yangın çıktığında ben uyuyordum. Söylenenlere göre, kombide bir ateşlenme olmuş. Bina alevler içerisindeydi, evden kendimi zor attım. Bende bu binada oturuyorum, yangın alt katımızda oldu. Çok sıkıntılıydı çok problemliydi. Önemli olan insanlara bir şey olmaması. Bir problem olmadan atlattık diyebilirim" şeklinde konuştu. 

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında kombi patlaması sonucu yangın çıktı.

 

DHA

Etiketler Güngören kombi patlaması yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye semalarında gizemli cisim paniği Türkiye semalarında gizemli cisim paniği İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti O Türkiye'nin ağaçta yetişen en lezzetli altını O Türkiye'nin ağaçta yetişen en lezzetli altını Türkiye'de sahibinden satılık... Bu sefer öyle bir şey satıyorlar ki... Türkiye'de sahibinden satılık... Bu sefer öyle bir şey satıyorlar ki... Seçimde oyunuzu geçersiz sayacak durumlar açıklandı Seçimde oyunuzu geçersiz sayacak durumlar açıklandı Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7'den ilk günde satış rekoru Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7'den ilk günde satış rekoru Emeklinin Temmuz ayı en düşük zamlı maaşı tahmini belli oldu Emeklinin Temmuz ayı en düşük zamlı maaşı tahmini belli oldu Yerel seçimlere 1 kala Dolar ve altından yeni rekor Yerel seçimlere 1 kala Dolar ve altından yeni rekor Avrupa Şampiyonu Buket'in öldüğü kazada, aile 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti Avrupa Şampiyonu Buket'in öldüğü kazada, aile 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti