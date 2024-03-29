İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Alevler daireyi sardı

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında kombi patlaması sonucu yangın çıktı. Binada mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 11.10 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki balkonda yangın çıktı. Alevlerin balkondaki kombiye sıçramasıyla patlama meydana geldi. Apartman sakinleri patlama sesinin ardından binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binada mahsur kalan 1 kişiyi kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Balkonunda yangın çıkan dairede ise, maddi hasar meydana geldi.





Bina sakinlerinden D.Ş., "Yangın çıktığında ben uyuyordum. Söylenenlere göre, kombide bir ateşlenme olmuş. Bina alevler içerisindeydi, evden kendimi zor attım. Bende bu binada oturuyorum, yangın alt katımızda oldu. Çok sıkıntılıydı çok problemliydi. Önemli olan insanlara bir şey olmaması. Bir problem olmadan atlattık diyebilirim" şeklinde konuştu.

DHA