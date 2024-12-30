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İstanbul'da 6 katlı otelde yangın paniği

İstanbul'da 6 katlı otelde yangın paniği
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Beyoğlu’nda 6 katlı bir otelinde bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan bir kedi kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Çıkmazı’nda bulunan 6 katlı otelin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Otelde bulunan vatandaşlar yangın alarmının çalmasıyla kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otelin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otelde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedi, yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin oksijen taktığı kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

“Çok dumana maruz kaldık”

Yangın esnasında otelde bulunan Ilgın A., "Biz ilk kattaydık. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın alarmı ötmeye başladı. Yangın öttüğünde dışarı baktık. Herkes telaş içinde. Sonrasında hemen aşağı inmeye çalıştık. Yangın merdiveni kısmı aşağı dumanlıydı. Çok dumana maruz kaldık. Çok karanlıktı. Sonrasında yardım edin diye bağırmaya başladık. Kendimizi aşağı bıraktık. Biz iki kişiydik. Sevgilimleydim. Çıktıktan sonra kendini yere atanlar vardı" dedi.

İHA

Etiketler beyoğlu otel yangın mahsur
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