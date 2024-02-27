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İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı

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İstanbul Beyoğlu'nda cami imamı ile müezzinin aileleriyle kaldığı 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi'nde Nusretiye Camii imamı ile müezzininin aileleriyle kaldığı 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Müezzinin 5 yaşındaki oğlunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken inceleme devam ediyor.

DHA

Etiketler beyoğlu ahşap bina cami imamı müezzin yangın
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