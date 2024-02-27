İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı
İstanbul Beyoğlu'nda cami imamı ile müezzinin aileleriyle kaldığı 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi'nde Nusretiye Camii imamı ile müezzininin aileleriyle kaldığı 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Müezzinin 5 yaşındaki oğlunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken inceleme devam ediyor.
DHA
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