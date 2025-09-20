  1. Anasayfa
İstanbul'da atış poligonunda dehşet: Hem eğitmeni, hem kendini vurdu

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta bir poligonda intihar etmek isteyen şahıs, araya giren eğitmeni ve kendini vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir poligonda meydana geldi. İddiaya göre, poligonda intihar etmek isteyen şahıs, kendine nişan aldı. M.H.A. (28) isimli eğitmen, intihar girişiminde bulunan E.K.'yı (34) görünce hemen araya girdi. E.K. o esnada hem kendini hem de eğitmenini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise, olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

İHA

