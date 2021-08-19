İstanbul'da balık restoranında yangın paniği
İstanbul Kartal'da bir balık restoranında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kartal'da bir balıkrestoranında yangın çıktı.
Alevlerin sardığı restorandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü.
DHA
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