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İstanbul'da balık restoranında yangın paniği

İstanbul'da balık restoranında yangın paniği

İstanbul Kartal'da bir balık restoranında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kartal'da bir balıkrestoranında yangın çıktı.

Alevlerin sardığı restorandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

DHA

Etiketler kartal balık restoranı yangın itfaiye
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