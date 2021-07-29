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İstanbul'da belediye otobüsünde ''maske'' kavgası

İstanbul Üsküdar'da otobüste yolculuk yaptıkları esnada maske takmadığı iddia edilen 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otobüsün içinde maske takmayan 2 kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.

Üsküdar'da seyir halinde olan içi yolcu dolu bir otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi.

 

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