İstanbul'da bir polisi şehit eden suç örgütüne dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 'Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı' notuyla paylaşımda bulundu. Yerlikaya, İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğunu hatırlatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

DHA