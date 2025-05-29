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Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli

Jahrein'in YouTube kanalına erişim engeli
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Jahrein takma adıyla tanınan Youtube yayıncısı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi. Söz konusu engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.

Dernek, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini belirtti.

Erişim engelinin hangi gerekçeyle alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Etiketler jahrein Ahmet Sonuç Youtube erişim engeli
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