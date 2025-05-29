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Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık bir ayda üçüncü kez tutuklandı

Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık bir ayda üçüncü kez tutuklandı
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Bu ay başından beri "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla daha önce 2 kez tutuklanan İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık 26 Mayıs'ta tahliye olmuştu. Ancak savcılığın itirazı üzerine Kocabıyık dün yeniden tutuklandı.

İlave TV kanalı ile tanınan Arif Kocabıyık, 7 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Kocabıyık, 14 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklandı.

Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakıldı. İki gün önceki karara Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. Savcı, Kocabıyık'ın tutuklanmasını istedi.

Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Dağ şunları kaydetti:

"Tahliye kararına savcı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna karar vererek tahliye kararını kesinleştirdi. Bugün, savcı; tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Arif'in tutuklanmasını talep etti. Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma yaparak karar vereceğini belirtti. Şu an Arif adliyede."

Arif Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece bugün yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Etiketler Arif Kocabıyık ilave tv gözaltı Tutuklama sokak röportajı cumhurbaşkanına hakaret
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