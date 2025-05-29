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  3. Sağlık düşmanları ifşa oldu! Ünlü bir marka daha Bakanlığın ''ifşa'' litesinde!

Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Zeytinyağından sucuğa yine yok yok

Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Zeytinyağından sucuğa yine yok yok
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Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Mayıs ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre Bakanlığın 29 Mayıs 2025 itibariyle güncellediği Mayıs ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar hile yapan çok sayıda ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mayıs 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 28 Mayıs itibariyle güncellediği listede zeytinyağından çikolataya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 23 Mayıs itibariyle güncellediği listeye göre, Adana ve Gaziantep'te iki firmanın vatandaşlara ''at ve eşek eti'' yedirdiği ortaya çıktı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 28 Mayıs itibariyle güncellediği listede zeytinyağından çikolataya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 28 Mayıs itibariyle güncellediği listede zeytinyağından çikolataya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 28 Mayıs itibariyle güncellediği listede zeytinyağından çikolataya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 23 Mayıs itibariyle güncellediği listeye göre, Adana ve Gaziantep'te iki firmanın vatandaşlara ''at ve eşek eti'' yedirdiği ortaya çıktı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 29 Mayıs itibariyle güncellediği listede peynirden zeytinyağına, kahveden dana etine, baldan yoğurda, kaymaktan tereyağına, dana etinden sucuğa, et dönerden kıymaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

 

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler tarım ve orman bakanlığı gıda sahtekarları tahşiş listesi
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