Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti

Bursa’nın köklü mobilya üreticisi Perla Sofa, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Perla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ekonomik krizin pençesinden kurtulamadı. Şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/96 esas sayılı kararıyla resmen iflas etti.

İflas süreci, aynı gün saat 15:29’da başlayarak İnegöl İcra Dairesi’nin 2025/5 İflas dosyasıyla kamuoyuna duyuruldu. Mobilya sektöründe önemli bir yere sahip olan firma, uygun fiyatlı ürünleriyle yapı marketlerde ve e-ticaret platformlarında dikkat çekiyor.

Perla Sofa, daha önce konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ocak 2025’te mahkeme tarafından üç aylık geçici konkordato süresi tanınmış, bu süre iki ay daha uzatılmıştı. Ancak yüksek borç yükü, artan üretim maliyetleri ve piyasadaki talep daralması, firmanın toparlanmasını engelledi.

İnegöl’ün mobilya sektöründeki rekabetçi ortamında ayakta kalmaya çalışan şirket, ekonomik dalgalanmalara yenik düştü.

Firmanın ürünleri, iflas sürecine rağmen piyasada uygun fiyatlarla satılmaya devam ediyor. Modern tasarımlı koltuklar, oturma grupları ve ev dekorasyon ürünleri, özellikle e-ticaret sitelerinde yoğun talep görüyor. Tüketiciler, kaliteli ürünleri düşük fiyatlarla satın alma fırsatını değerlendiriyor.

Öte yandan, Perla Sofa’nın iflası, İnegöl’deki mobilya sektöründe yankı uyandırdı. Bölgedeki diğer üreticiler, benzer ekonomik sorunlarla mücadele ederken, sektör temsilcileri devletin destek paketleriyle piyasayı canlandırmasını bekliyor.