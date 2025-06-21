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Özgür Özel açıkladı; CHP 81 ilde seçim için sahaya iniyor

Özgür Özel açıkladı; CHP 81 ilde seçim için sahaya iniyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde seçim kampanyası yapmaya başlayacaklarını bildirerek, "Tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumunda yalnız bırakmadı.

Sınav bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, "Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de takip ediyorsunuz. Bugün Türkiye’de öğrencilerimiz üniversite sınavına girdiler, yarın da girecekler. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gönüllerine göre okullara girmelerini, hayallerinin gerçek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Mitinglerin yaz boyunca devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Özel, "Üniversite sınavından dolayı bugün miting yapmadık. Yarın sınav bitiminde Tekirdağ’a hareket edeceğiz. Yarın akşam saat 19.00’da Tekirdağ’da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaz boyunca da çok özel durumlar olmazsa, çok önemli bir mani çıkmazsa, biz mitinglere devam edeceğiz. Miting serisi yaz boyunca değil, bu miting değil eylem olduğu için eylem sonuç alana kadar devam eder" dedi.

"Bizim sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları, adil yargılanmaları, yapılan bu haksızlıkların son bulması gerekiyor" diyen Özel, "Biz mitingleri azaltmayı ve seyreltmeyi değil, aksine mitingleri çoğaltmayı ya da yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’nin açılışıyla başlatılan seçim çalışması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi önce parti programımızı hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi de adayın vaatlerini hazırlıyor, seçim saatlerimizi, seçim programımızı. Hükümet programı hazırlanacak. 81 ilde 973 ilçede çalıştık. Son şekli verildikten sonra bütün milletvekillerimizle, bütün parti meclisi üyelerimizle, partinin bütün seçilmişleriyle, hatta partinin il-ilçe örgütlerinden aldığımız başka şehirlere de yollayacağımız kişilerle, 81 ilde kuvvetli ekiplerle, adayın yerine seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Ve hangi sorun varsa, yani Rize’ye gidip de çay üreticisinin sorununu Ekran Başkan’ın gelince nasıl çözeceğini yerinde anlatacağız. Tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız. Yani geçmişte böyle bir hani 300 günlük kampanya falan Sayın rahmetli Demirel’in anılıyordu. Biz başlayacağız, yani en sonunda diyelim ki 900 günün sonunda seçim olacaksa, 900 günlük kampanya yapacağız. Yorulmadan, asla ve asla azalmadan, çoğalarak ve hızlanarak bir iktidar yürüyüşü gerçekleştireceğiz"

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Etiketler seçim çalışmaları CHP seçim özgür özel
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