Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitap oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ortaya koyan, gençlere çağrılarının kayıt altına alındığı eser, 3 dilde kitaplaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca gençlere yönelik bugüne kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunun yer aldığı kitap yayınlandı. 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4'üncü Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması' başlıklı Erdoğan'ın gençlere çağrılarını içeren eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlandı. Kitapta, gençler için bu zamana kadar yapılan çalışmalar, atılan adımlar ve gelecek vizyonu yer alıyor.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA VE ÇAĞRILARI KİTAPTA

Türk gençlerinin her alanda güçlü bir şekilde var olmaları, dik durmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları için yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetin, tek tipçi uygulamaların kaldırıldığı vurgulanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı'ndan, 'Terörsüz Türkiye'ye, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nden gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne kadar birçok konuda önemli açıklamaları ve çağrıları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine duyduğu güvenin de gözler önüne serildiği kitapta; dijital dönüşümden, eğitim ve istihdama kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik tavsiyeleri de gelecek nesillere yol göstermek adına kayıt altına alınıyor.

'TÜRKİYE'Yİ SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gençlerle birlikte nasıl inşa etmeyi hedeflediğini ortaya koyan eser, Türk gençleri için rehber niteliği de taşıyor. Eserde, Erdoğan'ın gençlere yönelik, "Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada; barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz" ifadeleri yer alıyor. (DHA)

DHA