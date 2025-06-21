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İran, bu silahını ilk kez kullanıp, İsrail'in Demir Kubbesi'ni deldi

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İran, saldırılarına başlangıcından bu yana ilk kez insansız hava aracı ile İsrail'i vurdu.

İran, İsrail'e karşı misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiği belirtildi.

İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı.

İHA'nın Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, ölü olmadığı öğrenildi.

İHA

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Etiketler İran İsrail İHA insansız hava aracı demir kubbe
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