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Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı

Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı
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Sadece son 1 haftada hem hem de motorinin litre fiyatını Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkaran rekor bir zamların ardından ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl, benzin ve motorindeki vergi tutarını hesapladı...

Türkiye zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken bugün de yeni gün akaryakıt fiyatlarını Cumhuriyet tarihinin zirvesine taşıyan rekor zamlarla başlamıştı.

Bugün itibariyle ( 21 Haziran Cumartesi ) benzine 1 TL 51 kuruş, motorine ise 3 TL 30 kuruş olarak yansıyan zamla birlikte sadece son 1 haftada benzin ve motorine toplamda 13 TL'ye yakın zam gelmiş oldu. Bu zamlar ÖTV düzenlemeleri haricinde, akaryakıt grubunda bir defada yapılan en büyük artış olarak kayıtlara geçerken zam fırtınası ile bazı illerimizde motorinin litre fiyatı 55 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aştı.

Araç sahipleri bu rekor zamlar karşısında artık ne yapacağını şaşırırken akaryakıtta pompa fiyatlarına yansıyan vergi yeniden tartışma konusu oldu.

Tartışmalar sosyal medyada alevlenince ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl de akaryakıt ürünlerindeki veri oranlarını hesaplayarak tek tek açıkladı.

Ozan Bingöl, pompaya yansıyan vergiyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

"Son gelen zam ile birlikte Ankara’da motorinin litre fiyatı 55,55 TL oldu.
Böylece;
-55,55 TL olan motorinin 20,48 TL’si vergilerden (ÖTV+KDV) oluşmaktadır.
Örneğin;
-60 litrelik 2.104 TL’ye dolan bir depo motorin için 1.229 lira da vergi ödeyip 3.333 TL’ye almış olacağız."

Motorine indirim geliyor

Ancak Fakat şimdi de motorinin litre fiyatına 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 1 TL 66 Kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Bu zamla birlikte sadece 1 haftada 8 TL zamlanan motorin fiyatları 1 TL 66 kuruş ucuzlamış olacak.

İşte 21 Haziran Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,14 TL
Motorin fiyatı: 55,55 TL 
LPG fiyatı: 26,54 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,48 TL
Motorin fiyatı: 54,70 TL 
LPG fiyatı: 26,63 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,48 TL 
Motorin fiyatı: 55,89 TL
LPG fiyatı: 26,59 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,31 TL
Motorin fiyatı: 56,68 TL
LPG fiyatı: 27,08 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,46 TL
Motorin fiyatı:  56,90 TL
LPG fiyatı: 26,19 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,32 TL
Motorin fiyatı: 55,79 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,89 TL
Motorin fiyatı: 56,30 TL
LPG fiyatı: 25,70 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,12 TL
Motorin fiyatı: 56,52 TL
LPG fiyatı: 25,77 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,22 TL 
Motorin fiyatı: 56,62 TL
LPG fiyatı: 27,12 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,56 TL 
Motorin fiyatı: 55,98 TL
LPG fiyatı: 26,42 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  52,92 TL 
Motorin fiyatı: 56,36 TL
LPG fiyatı: 27,32 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,89 TL
Motorin fiyatı: 56,288 TL
LPG fiyatı: 25,19 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,94 TL 
Motorin fiyatı:  56,33 TL
LPG fiyatı: 26,89 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,93 TL 
Motorin fiyatı: 56,33 TL
LPG fiyatı: 26,51 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,58 TL 
Motorin fiyatı: 56,95 TL
LPG fiyatı: 27,50 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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