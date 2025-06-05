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Muharrem İnce kameralara gösterdi: İşte İmamoğlu'nun verdiği o not

Muharrem İnce kameralara gösterdi: İşte İmamoğlu'nun verdiği o not
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Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret eden Muharrem İnce, İmamoğlu'nun kendisine verdiği notu kameralara gösterdi. İşte o notta yazan satırlar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevinde ziyaret etti. İnce, İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce, "Türkiye'de yargı diz çökmüştür, dip yapmıştır, siyasallaşmanın da ötesine geçmiştir. Bir hakim veya savcı istifa edip milletvekili adayı olduğunda yeniden mesleğine dönemez. Ama bakan yardımcısı bugün savcılık yapıyor. Mevcut kurallar da tanınmıyor artık, Türkiye'de kimse yargıya güvenmiyor. Türkiye bir çöküşe doğru gidiyor. Yargı, eğitim, tarım çöktü. Sokaklar mülteci dolu, gençlerin ev alma hayalleri yok olmuştu. İşte bütün bu çöküşün başlangıcı şu karşıda gördüğünüz zindanlarla başlamaktadır" dedi.

Ekonomi eleştirisi yapan İnce, "Ülkenin ekonomisi kötüyse birinci derecede sorumlu ekonomistler değil iktidarın emrine girmiş hakimler ve savcılardır. Burada Silivri zindanların en çok gelen kişilerden biriyim. Ergenekon-Balyoz'dan bu yana onlarca kez buraya geldim. 'Burada bir yargılama yok çadır tiyatrosu var' dedim" şeklide konuştu.

İnce açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem Bey'in morali gayet iyi. Milletimizin bayramını kutladı. El yazısı ile bir notu var. Şunu söylemek istiyorum. İktidarın inandırıcı olabilmesi için... Biz kimse yargılanmasın demiyoruz, herkes yargılanabilir. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Bakanlığına dezenfektan satan bakanı yargıladın mı? Dört bakan ne oldu? Saatçiler vardı... Bunlar ne oldu? Bunları neden yargılamıyorsun? Belediye başkanları vardı. İstifa ettirdin, ağlattın insanları. Bunlar ne zaman yargılanacak?

Bizim arkadaşlarımızı yargılarken istifa ettirdiğin belediye başkanlarını neden yargılamıyorsun? Bugünler geçecek, bu davaların hiçbir inandırıcılığı yok. Türkiye bu çöküşten kurtulacak. Bunun iki yolu var. Önce adalet sistemini tarafsız-bağımsız hale getirmektir. Sonra da eğitim sistemini yaratıcı, çağdaş, milli bilinci olan eğitim sistemi kurmaktır"

İnce konuşmasının ardından, İmamoğlu'nun kendi el yazısıyla yazdığı notu kameralara gösterdi. İmamoğlu yazdığı notta ise, "Güç gösterisi zayıflık alametidir. Bir iktidarın en zayıf ve çaresiz hali rakibini ve muhaliflerini tutuklamasıdır. Aziz milletim, biz milletçe cumhuriyet, demokrasi ve adalet sevdalıları dimdik ayaktayız. Milletçe kazanacağız, millet büyüktür" dedi.

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