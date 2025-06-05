Cem Küçük erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2 tarih verdi

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş kapsamlı bir kabine revizyonuna hazırlandığına dair iddiaları reddederek "revizyon beklemiyorum" dedi ve erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de 2 tarih berdi.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük kamuoyunda son günlerde sık sık dile getirilen "kabine revizyonu" iddialarını yalanlayarak "Şahsen ben şu anda kabinede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum" dedi.

Kabine revizyonu için kimsenin ent bir şey söyleyemeyeceğini belirten Cem Küçük, "Eğer kabine değişecekse bunu tek bilen kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Şahsen ben şu anda kabinede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal görmüyorum. Tabi bu konuyu net olarak bilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Küçük ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması için mevcut Anayasa'ya göre tek şart olan erken Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 2 farklı tarih verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı almaması durumunda zamanında yapılacak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa'nın 101. maddesi olan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü nedeniyle yeniden aday olamayacak. Yani Erdoğan'ın yeniden aday olması için ya TBMM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verecek ya da Anayasa'nın 101'inci maddesi değişecek...

Erken seçim iddialarını da yorumlayan Cem Küçük "Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemelen 2027 Kasım veya 2028 Mart ayında yapılacağını düşünüyorum. Şu an yönetimde olan kabine de genel olarak başarılı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı kabine değişikliği yapacaksa eğer 2026 Ocak ayında yapacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte "Erdoğan kendisine yeniden aday olmanın yolunu arıyor" yorumları yüksek sesle konuşulmaya başlanınca Erdoğan, 22 Mayıs'ta Macaristan'dan Türkiye'ye dönerken "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın adaylık açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Macaristan gibi Azerbaycan'dan da dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Aday olma gibi bir derdim yok" ifadeleri için "'Burada söylediğimiz şu; bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" sözlerini "Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum" demişti.